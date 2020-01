Atalanta col nuovo look per sfatare il tabù Torino. Masiello al bivio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un nuovo look, almeno sulle corsie laterali. L'emergenza che ha colpito l'Atalanta nel match con la SPAL sembra essere rientrata: nei prossimi giorni Gian Piero Gasperini avrà a disposizione due nuovi esterni per poter aumentare le frecce al proprio arco in vista della seconda parte di stagione. Czyborra è stato ufficializzato nella giornata di ieri, Bellanova farà le visite nel fine settimana e si aggregherà al gruppo dopo gli esami. Due elementi che portano nuova linfa vitale sulle fasce, messe a dura prova negli ultimi tempi da infortuni e squalifiche. Una nuova Dea sotto diversi punti di vista, che cercherà in tutti i modi di sfatare il tabù Torino.

A TORINO NON SI VINCE - La squadra nerazzurra ha stupito tutti in queste ultime tre stagioni, anche se alcuni campi hanno spesso fermato la cavalcata orobica. È il caso del Torino, in casa dei granata Gasperini non ha mai vinto da quando è alla guida dei nerazzurri. Due pareggi e una sconfitta fino a questo momento con il tecnico di Grugliasco, anche se la maledizione dura da parecchio: l'ultimo successo esterno risale al 2011 in serie B. Per trovare invece l'ultima vittoria fuori casa nel massimo campionato dobbiamo andare tornare indietro fino al 2007, quando Bellini e Zampagna regalarono i tre punti all'Atalanta .

Dopo il 5-0 sul Parma il primo mese del 2020 non è proseguito nel migliore dei modi, inutile dire che la vittoria fuori casa - visti i numeri e la posizione di classifica - diventa quasi un obbligo.

ULTIMI GIORNI DI MERCATO - Manca pochissimo alla chiusura della sessione invernale: potrebbero arrivare altri colpi di mercato, si parla di un difensore centrale e di un attaccante. Si lavora anche in uscita, con Andrea Masiello pronto a lasciare Bergamo dopo otto stagioni e mezzo, 187 presenze complessive e 10 gol. Si sta per chiudere un'avventura importante per il giocatore - conteso tra Genoa e Sampdoria -, ma anche per il club nerazzurro. Nel calcio, però, bisogna voltare pagina e sovvertire i numeri negativi su campi che sembrano essere 'stregati'.