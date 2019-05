Atalanta, con Gasperini in giallorosso Percassi punta su Di Francesco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, già cercato con insistenza dal Siviglia, continua ad avere molto mercato anche in Italia: stando all'edizione odierna de La Repubblica, il patron dell'Atalanta Antonio Percassi lo vorrebbe come erede di Gasperini, nel caso in cui il tecnico di Grugliasco scelga di proseguire la propria carriera lontano da Bergamo. Già all'inizio della settimana prossima l'allenatore conta di essere a Roma, in compagnia di Petrachi. Per entrambi contratto di tre anni e un progetto in cui è previsto un ruolo strategico anche per Totti.