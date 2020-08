Atalanta, continua la caccia a Vojvoda. Lo Standard chiede almeno 6 milioni

Con Timothy Castagne che sembra destinato a laciare l'Atalanta dopo non aver trovato l'accordo per il rinnovo il club bergamasco è partito alla caccia di un nuovo esterno. Dal Kosovo, come riporta La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni si sono moltiplicare le voci che vogliono il club bergamasco sulle tracce di Mergim Vojvoda, classe '95, attualmente in forza allo Standard Liegi. Il club belga per l'esterno kosovaro – con passaporto tedesco – chiede almeno sei milioni anche se l'Atalanta punta a strappare un prezzo inferiore.