© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Atalanta lavora per blindare i propri gioielli e portarli anche nel futuro prossimo del club. Dopo i prolungamenti di lusso di Gomez, Ilicic e Zapata, poi quelli dei difensori e anche quello del mister Gasperini arrivato a fine maggio, adesso anche altri due titolarissimi come Gollini e De Roon sono pronti a mettere la firma su un nuovo accordo. Un modo per gestire al meglio la rosa di oggi, premiata da Percassi per un percorso da sogno che nessuno ha intenzione di interrompere. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.