Atalanta, contratto fino al 2023 per Gollini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo averlo riscattato dall'Aston Villa, ecco il nuovo contratto per Pierluigi Gollini con l'Atalanta. Il club l'ha riscattato dall'Aston Villa per 4,3 milioni e adesso il portiere (che nella scorsa stagione ha collezionato sette presenze in Serie A) ha firmato un contratto fino al 2023. Lo scrive Gianlucadimarzio.com.