Maurizio Costanzi, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, ha parlato a margine dell'incontro di presentazione di "La Scuola allo Stadio", consueto appuntamento in casa nerazzurra. "Come successo a Musa Barrow nel 2018, anche Kulusevski è stato promosso in prima squadra. È un ottimo profilo, deve far eesperienza perché il mondo del calcio professionistico richiede intensità psicofisica. A maggior ragione nell'Atalanta, ormai collocata in una fascia per cui deve offrire qualcosa in un contesto di partite di altissimo livello", riporta CalcioAtalanta.it.