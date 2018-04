Atalanta, Cristante valutato 30 milioni. In estate via all'asta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio al centrocampo dell'Atalanta, il vero reparto protagonista in questa stagione con Gasperini. In particolare, al centro dell'attenzione c'è un triangolo delle meraviglie formato da Bryan Cristante, Marten de Roon e Remo Freuler. Non si può sapere con esattezza chi rimarrà a Bergamo, è però sicuro che in caso di cessione la famiglia Percassi godrà di plusvalenze eccezionali. Cristante è arrivato dal Benfica nel gennaio del 2017 in prestito fissando un riscatto a 4,2 milioni. Riscattato pochi giorni fa, nelle intenzioni bergamasche, Bryan vale (almeno) 30 milioni ed è facile immaginare che intorno a lui si scatenerà un’asta. Interessate, in prima linea, Roma e Juventus, un passo indietro l’Inter.