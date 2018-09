Atalanta, da quel pomeriggio di Copenaghen non sai più vincere

© foto di www.imagephotoagency.it

L'impressione è che il colpo incassato dal Copenaghen si sia fatto sentire. Sarà un caso, ma l'Atalanta da quel maledetto pomeriggio in Danimarca, dove si è vista pregiudicare l'accesso in Europa League non è riuscita a riprendersi del tutto. I numeri fin qui non sono certo impietosi, ma calendario alla mano ci si aspettava di più di 6 punti in altrettante partite: invece si è fermi al successo della prima giornata, quando gli orobici erano più rodati delle altre squadre e contro un Frosinone che anche stasera ha incassato quattro reti.

Da allora i colpo psicologico è stato evidente con il ko casalingo contro il Cagliari e quello a Ferrara contro la SPAL.

La prestazione contro il Milan è stata in qualche modo insabbiata dal risultato, un ottimo 2-2 a San Siro grazie ai cambi azzeccati di Gasperini in una partita in cui l'avversario avrebbe potuto, dovuto e meritato di chiudere molto prima. Stavolta la scintilla non è scattata: un paio di lampi a inizio gara, una scossa al rientro dagli spogliatoi, un moto d'orgoglio nei minuti finali. Troppo poco per portare a casa i tre punti, con i cambi che stavolta non hanno dato una svolta. E un atteggiamento che contro la Fiorentina rischia di non portare nemmeno a un punto.