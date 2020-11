Atalanta da Scudetto? Gasperini: "Le aspettative le abbiano gli altri, non noi"

Nel corso del suo intervento a Sky, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato del momento della sua squadra dopo l'1-1 con l'Inter e delle ambizioni Scudetto dei suoi: "Non ho mai avuto la sensazione che ci fosse una situazione di difficoltà. Giochiamo partite molto impegnative e difficili tra campionato e coppa. Ma la squadra ha avuto sempre una buona presenza tranne rarissime volte. Secondo me si vuol mettere pressione all'Atalanta come se dovesse vincere lo Scudetto o andare avanti in Champions. Le aspettative le mettano gli altri, noi non dobbiamo mettercele. Sappiamo quanto è complicato e in questo periodo abbiamo avuto un po' di giocatori fuori. La sosta questa volta arriva al momento opportuno, però anche oggi abbiamo fatto una buona gara".

