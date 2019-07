Atalanta, dal Montespaccato alla Champions: preso Calì

© foto di Fabio Sebastiani

Aimone Calì, attaccante 22enne con un passato giovanile tra Roma e Lazio ha firmato ieri per l'Atalanta. Il giocatore è stato rilevato dal Montespaccato, società romana che milita in Eccellenza: "Sono caduto e mi sono rialzato più volte. Dire sì all'Atalanta è un sogno" ha dichiarato il giocatore al Corriere dello Sport. Contratto di due anni e prestito in vista per la punta: "Il Catanzaro è la soluzione più concreta". Il sogno è comunque quello di dimostrare il proprio valore per poi un giorno rientrare alla base dal direttore Sartori che ha incontrato ieri, ma intanto il rilancio della carriera è assicurato.