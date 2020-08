Atalanta, De Roon: "A Zagabria c'era emozione, col PSG c'è consapevolezza"

Il centrocampista dell'Atalanta, Marten de Roon, ha presentato così a Sky Sport la sfida valida per i quarti di finale di Champions in programma domani col Paris Saint-Germain: "Sono pronto, siamo tutti carichi. Abbiamo lavorato molto bene la scorsa settimana e ora siamo prontissimi. Abbiamo tanta voglia di giocare".

Possiamo definirla l'allenatore in campo di quest'Atalanta?

"Io provo sempre ad aiutare e guidare i compagni al loro posto in campo, cerco di dare equilibrio trasmettendo la mia esperienza e la mia conoscenza del calcio e della partita a tutta la squadra".

Dal crollo con la Dinamo Zagabria ai quarti di finale col PSG, ne avete fatta di strada...

"A Zagabria, all'esordio in Champions, ci siamo spenti perché c'era troppa emozione. Ora c'è invece l'opportunità di far vedere a tutto il mondo, in primis a noi stessi, quanto siamo forti e come possiamo battere anche una big come il PSG. Abbiamo tanto rispetto, ma nessuna paura del PSG. Se siamo in giornata, possiamo battere chiunque".

A Lisbona sarete guidati dalla spinta, a distanza, di tutta Bergamo.

"Con Bergamo e i tifosi c'era già un legame speciale, ma negli ultimi mesi ci siamo legati ancora di più. Abbiamo vissuto qualcosa di veramente triste col COVID-19, ma la gente ci è sempre stata vicina e anche domani ci darà una spinta in più".