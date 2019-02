© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato a Rai Sport del pareggio rimediato al Franchi contro la Fiorentina in occasione della semifinale d'andata di Coppa Italia: "Peccato, perché se vai tre volte in vantaggio devi vincere. L'errore di Palomino può capitare ma poi ti devi rialzare, non puoi prendere subito il secondo gol. Dovevamo organizzarci meglio, senza attaccare in otto/nove. Siamo una squadra che ha tanta voglia, forse troppa".