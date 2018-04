Atalanta, de Roon: "Adesso testa all'Inter, dobbiamo vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marten de Roon, autore del gol del pareggio dell'Atalanta contro la SPAL, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Dea: "Il rigore? Ero molto calmo sul dischetto, sapevo che se avessi tirato bene avrei fatto gol. Sono davvero felice per il gol e per il pareggio. Abbiamo iniziato bene la gara, ma non siamo riusciti a segnare. Poi la SPAL è cresciuta e siamo andati in difficoltà: il mister ci aveva messo in guardia sulle palle inattive. Nella ripresa abbiamo giocato in maniera diversa. Contro la Sampdoria abbiamo accusato la stanchezza, adesso abbiamo una settimana per prepararci al meglio per la sfida con l'Inter: vogliamo vincere". Lo riporta Atalanta.it