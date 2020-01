© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport ha commentato così il primo tempo contro la SPAL che vede i nerazzurri avanti 1-0: "Siamo in difficoltà, ma per fortuna siamo in vantaggio. Stiamo soffrendo un po', dobbiamo mettere a posto qualcosina. Ogni tanto, però, si può vincere anche con un solo gol di scarto (sorride, ndr). Io sulla fascia? Manca qualche calciatore, ma gioco dove sceglie il mister. Dobbiamo essere più cattivi sulle seconde palle".