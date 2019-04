© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l’Empoli: “Abbiamo visto la partita dell’andata, in cui soffrimmo nel secondo tempo. Eravamo in vantaggio, poi hanno rimontato e vinto. L’Empoli è una buona squadra, forte, che vuole giocare al calcio. Ma noi siamo pronti. Fioretto Champions? No, noi pensiamo partita dopo partita. Il nostro obiettivo a inizio anno era l’Europa League, vedremo alla fine”.