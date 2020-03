Atalanta, De Roon: "Bergamo deserta. Si sentono solo ambulanze e le campane delle chiese"

Dopo la positività di alcuni giocatori del Valencia al COVID-19 l’Atalanta, ultima formazione ad affrontare gli spagnoli in Champions League, è stata messa in quarantena. Fra gli orobici, via Twitter, Marten de Roon ha pubblicato un aggiornamento sulla sua situazione: “Con la squadra siamo ora in quarantena, il che significa che non possiamo più uscire. Tre giocatori del Valencia si sono dimostrati positivi al COVID-19 e poiché abbiamo giocato contro di loro (e vinto ed è per questo che siamo fra le ultime otto formazioni di Champions League, lo so ... non è il momento giusto) ora siamo in quarantena. Non avrei mai pensato di dover affrontare una situazione come questa. Dopo la partita contro il Valencia siamo stati felici per un'ora prima di tornare alla realtà a Bergamo. Perché è davvero brutto. Le strade sono completamente vuote. Tutto ciò che senti è il suono delle ambulanze e delle campane della chiesa, che suonano per tutte le persone che sono morte. Stanno arrivando giorni migliori, l'Italia è forte, ma voglio augurare a tutti la forza nelle prossime settimane”.