Atalanta, De Roon: "Champions bellissima storia, ma prima aspettiamo che il virus scompaia"

vedi letture

Il centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon, intercettato da cronachedispogliatoio.it, ha parlato della Champions League: "Dobbiamo aspettare che il virus scompaia. La salute è la prima cosa importante. Essere arrivati nelle prime otto... quando sono tornato speravo di fare un campionato e arrivare al quarto posto. Ora siamo ai quarti di Champions. La CL è una bellissima storia anche per noi. Solo uno della rosa aveva giocato la Champions prima del nostro esordio. I tifosi? Dobbiamo ringraziare i tifosi per venire sempre allo stadio e per il loro supporto durante tutta la partita. Fanno di tutto per noi. Ho sempre fatto un giro dopo la gara per salutarli".