In vista della gara contro il Manchester City, il centrocampista dell'Atalanta, Marten De Roon, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ricordando il gol realizzato con la maglia del Middlesbrough.

Che effetto le fa tornare qui dopo aver segnato un gol importante quando giocava in Premier League?

"Me lo ricordo molto bene, l'esultanza con i nostri tifosi fu una cosa mai vista. È stato uno dei momenti più belli della mia carriera".

Come si segna al Manchester City?

"Tutti qui soffrono 90 minuti. Nella gara dove segnai sbagliarono 5-6 occasioni facili, poi riuscimmo a pareggiare. Molte squadre vengono all'Edihad per difendere, noi vogliamo fare il nostro gioco e provare ad attaccare. Loro in area sono i più forti in Europa ma vogliamo provare a fare male alla loro difesa".