Atalanta, De Roon: "Europa, ci crediamo. Vittoria per Astori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marten De Roon, match winner nella trasferta di Bologna, ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: "Siamo contenti per la vittoria, è stata una partita difficile. La mia testa è dura (ride, ndr), ma mi sento bene. Il dottore all'intervallo ha fatto un ottimo lavoro, mi dispiace per Dzemaili, ma questo è il calcio. Sono felice anche per Ilicic, dopo questa settimana difficile per la vicenda del suo amico Astori ha fatto un assist, questa vittoria è per Davide. Eravamo a sei punti da Sampdoria e Milan, noi ci crediamo, vogliamo fare una grande stagione. Quest'anno è stato perfetto, vogliamo ripeterlo".