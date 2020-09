Atalanta, De Roon: "I nuovi arrivati sono molto forti. Ilicic non al top ma sta migliorando"

Il centrocampista dell'Atalanta, Marten De Roon, ha parlato a Sky Sport in vista della partita contro il Torino, la prima in stagione dei nerazzurri in campionato in questa stagione: "Abbiamo comprato quattro o cinque giocatori e sono forti. Ancora devo vedere Miranchuk e poi rientrerà Ilicic tra poco. Gli serve un po' di tempo ma si sta allenando. Ancora non è in forma ma sta riprendendo, con la sua qualità siamo forti. Per lo scudetto sarà lotta tra Juventus e Inter, forse il Napoli, noi vedremo come siamo messi tra quattro mesi. Stiamo facendo grandi cose, vedremo se riusciremo a ripetere la stagione dell'anno scorso".