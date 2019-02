© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questo il commento ai microfoni di Rai Sport di Maarten De Roon, centrocampista dell'Atalanta a segno questa sera nel 3-3 della semifinale d'andata di Coppa Italia: "Peccato, siamo andati tre volte avanti e quando succede devi vincere. Dopo il 2-0 l'errore di Palomino può capitare, ma a quel punto devi alzarti e non puoi prendere subito il secondo gol. Anche nel terzo gol siamo rimasti troppo alti: in trasferta devi stare attento, organizzato, non puoi attaccare in otto-nove. Questa squadra ha tanta voglia, oggi forse ce ne è stata troppa".