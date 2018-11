Atalanta, De Roon: "Sembrava ci fossimo dimenticati come si segnava"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maarten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha così parlato a Rai Sport nel pre-partita della sfida sul campo del Bologna: "Nelle partite di un po' di tempo fa abbiamo giocato bene ma sembrava che ci fossimo dimenticati di come fare gol. In due, le ultime, ne abbiamo fatti otto ed è tornata la fiducia. Così vogliamo fare anche oggi per continuare la nostra crescita".