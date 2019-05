© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parlando ai microfoni di Rai Sport in vista della finale di Coppa Italia, il centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon ha avuto modo di rispondere anche ad una domanda su Gasperini: "Il mister è molto bravo. Tatticamente per me è il migliore che si possa trovare in Italia o almeno per quella che è la mia esperienza. È molto serio. Possa tutto il tempo a preparare le partite. Già dalla settimana prima. E sul campo con lui si gioca intensamente, così come intensamente ci si allena. E io penso che la sua intensità aiuta i giocatori anche per mettere la testa in campo".

Non manca un pensiero anche per il presidente Percassi: "Una persona molto seria, ma quando lui è con noi più un tifoso che un presidente. È sempre molto contento per come va la squadra. Penso che faccia un lavoro straordinario con la società, con i giocatori che compra, con il Mister. Io penso che si debbano fare solo complimenti per il lavoro che sta facendo il presidente Percassi".