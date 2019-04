© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine del match contro l'Udinese, il centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Questi tre punti valgono tanto. Abbiamo visto le altre partite e tutte sono difficili. Alla fine abbiamo fatto gol ma abbiamo sofferto. Non è stato il gioco migliore dopo le ultime partite ma la squadra ci crede. Giochiamo per la Champions. Siamo quarti da soli sopra a Milan e Roma. Dobbiamo continuare. Ora andiamo a Roma con la Lazio e sarà forse una partita decisiva. Noi siamo felici".

Quanto pesava quel pallone?

"Non ho pensato a questo. Sapevo subito dove tirare. Sono molto felice per il gol ma più per il risultato".

Ora un po' di riposo?

"E' stata una settimana durissima perchè abbiamo giocato contro due squadre fortissime. Ci crediamo tanto, solo complimenti per questa squadra".