Atalanta, de Roon: "Un onore essere paragonato a Stromberg"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della Lega di Serie A: "Io faccio sempre un giro di campo dopo la partita, per ringraziare tutti, è poco diffuso in Italia e in Olanda. Ho continuato a farlo e ha creato un buon rapporto con i tifosi, che hanno sempre supportato me e l'Atalanta. È un grande onore essere paragonato a Glenn Stromberg, è il miglior giocatore che è stato a Bergamo. È ancora molto popolare, vedremo se sarò mai il capitano. Sarebbe un onore se capitasse, ma sono leader in campo e negli spogliatoi, anche senza fascia. Sono un centrocampista che attacca e difende, dà equilibrio, ho la resistenza per coprire la metà campo. Sono abbastanza forte per coprire i km quando siamo solo in due. Sicuramente negli ultimi due anni sono cresciuto con Gasperini, giocando più avanti oppure in difesa. Ora gioco anche con la Nazionale, sono cresciuto su tutti i fronti".