Atalanta, dentro Ibanez ma fuori Rigoni (e non sostituito)

Mercato tranquillo per l'Atalanta di Gasperini, nonostante una turbolenza iniziale con l'addio di Emiliano Rigoni, tornato allo Zenit a causa dell'infortunio di Shatov - e di un battibecco con il tecnico dopo la sfida contro il Genoa. Arriva Braciano, per la Primavera, e Ibanez, difensore della Fluminense da testare nel campionato italiano. Via per giocare numerosi giovani, da Valzania a Bettella, passando per Tumminello, mentre Cabezas sembra oramai bocciato. Ci può essere un cruccio? Forse, perché Defrel è stato l'obiettivo principale dopo il saluto dell'argentino, ma alla fine è stato considerato incedibile dalla Sampdoria causa infortunio di Caprari.

ACQUISTI: Braciano, Ibanez.

CESSIONI: Valzania, Rigoni, Cabezas, Bettella, Tumminello.

Formazione (3-4-1-2)

Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Gomez, Ilicic.