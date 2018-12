© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà una difesa decisamente rimaneggiata per l'Atalanta contro la Juventus, nel giorno di Santo Stefano. I nerazzurri perdono Palomino, per effetto della doppia ammonizione (entrambi i falli su Piatek), ma anche Rafael Toloi, che sul 3-1 - e al novantesimo - ha deciso di abbattere Bessa lanciato a rete. Possibile quindi una retroguardia con Djimsiti, Masiello e Mancini, a meno che non ci possa essere l'esordio di Bettella o l'impiego di Castagne.