Atalanta, difficile pensare al calcio. Ma in un momento storico c'è un appuntamento da non perdere

La città di Bergamo non sta vivendo un periodo positivo, così come tutto il paese. La chiusura della Regione Lombardia ancora deve essere metabolizzata dai più, ma porterà inevitabili conseguenze anche nel mondo del calcio. Con un campionato che ha rischiato la sospensione nella giornata di ieri, ma che ha praticamente le ore contate, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini pensa a Valencia. Non sarà affatto semplice concentrarsi sul campo, ma in un momento storico per tutti ci sarà un altro appuntamento fondamentale da non perdere.

TESTA A VALENCIA - Giorni difficili, ma non solo. Nelle ultime settimane si è detto tutto il contrario di tutto e ora diventa complicato anche metter su i vari processi sommari. Rimanendo soltanto sui fatti di campo, l'Atalanta non gioca un match ufficiale dalla trasferta di Lecce, dunque bisognerà capire come la squadra arriverà alla sfida di Champions League contro il Valencia, soprattutto dal punto di vista mentale. Ad ogni modo ci sono i tre gol di vantaggio da difendere, unica certezza in un calendario calcistico in cui regna il caos.

ASSENTE TOLOI - Nel frattempo Gasperini ha cercato di preparare al meglio la partita di martedì sera. Toloi non ha recuperato e non sarà a disposizione, presente invece Djimsiti: si va verso la difesa a tre con la conferma di Caldara e Palomino. Per il resto ci sono pochissimi dubbi, Ilicic e Zapata verranno supportati da Gomez. Alle sue spalle Pasalic, Freuler e De Roon si giocheranno le due maglie disponibili, con Castagne e Gosens a completare il reparto.

In un momento che verrà ricordato negli anni, l'Atalanta cercherà per 90' di pensare esclusivamente al campo. Senza Toloi e con poca tranquillità, ma con la voglia di regalare l'ennesima gioia al popolo atalantino.