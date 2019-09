© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vigilia di campionato per il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Il tecnico dei neroverdi ha parlato dell'impegno di domani contro l'Atalanta, rispondendo a chi ipotizzava una Dea "distratta" dall'impegno di Champions League in programma mercoledì a San Siro contro lo Shakhtar: "Non so nelle scelte, non nell'approccio. Non guardano se è una partita di campionato, di Champions, loro spingono sempre al massimo, non hanno mezze misure e questa è stata la loro forza, la mentalità di Gasperini e non credo che faranno tanti calcoli".