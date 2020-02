vedi letture

Atalanta, Djimsiti: "A Bergamo sto benissimo. Testa a Roma e Valencia"

Intervista a La Gazzetta dello Sport per il difensore dell'Atalanta Berat Djimsiti che in vista della gara contro la Roma e di quella in Champions contro il Valencia ha affermato: "Entrambe sono importanti, non ne scelgo una. Due gare belle e difficili, ma alla nostra portata. Battere la Roma ci porterebbe a +6, ma poi mancherebbero altre 14 giornate. Una partita è importante per tornare in Champions, l’altra per rimanerci: pensiamo a una alla volta".

Spazio poi anche al futuro e alla domanda sul fatto che una big estera potrebbe chiamarlo, il centrale ha riposto: "Dipende da chi, dal momento, dall’Atalanta: tutto dovrebbe incastrarsi, ma a me piace vivere nel presente e a Bergamo sto benissimo".