Atalanta, Djimsiti: "Ai tifosi dico non mollate. Le mascherine? Le produce la mia Alisa"

vedi letture

Il difensore svizzero-albanese dell'Atalanta Berat Djimsiti parla dalla propria quarantena di Bergamo ai microfoni di Tuttosport: "Personalmente devo dire che la sto vivendo un po' come tutti, è una cosa nuova che sta mettendo in difficoltà ognuno di noi però credo che la gente a Bergamo e in tutta Italia è forte e si rialzerà. Siamo in una fase in cui ancora ci sono tanti nuovi casi. Speriamo passi presto perché significherebbe un miglioramento della situazione generale dei contagi".

La compagna Alisa si è messa al lavoro per fabbricare mascherine: "L'idea e nata quando ha visto la situazione qui a Bergamo, tanta gente cercava le mascherine e non le trovava. È tornata in Serbia e si è messa a produrle gratuitamente: le manda a chi ha più bisogno e non si possono comprare. Messaggio ai tifosi? Non servono molte parole, dico solo questo: non mollate, presto ci vedremo allo stadio e festeggeremo insieme".