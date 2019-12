© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giocatore dell’Atalanta Berat Djimsiti ha commentato così la vittoria di oggi in rimonta contro l’Hellas Verona: “Era importante vincere questa partita dopo due sconfitte di fila in casa, sapevamo l’importanza di questa partita. Questa è stata una vittoria di squadra. Ci abbiamo creduto, abbiamo creato alcune occasioni, forse dovevamo essere più precisi negli ultimi 20 metri nel primo tempo. Loro hanno segnato e noi abbiamo spinto perché volevamo vincere questa partita. Lo Shakhtar Donetsk? Volevamo essere carichi per la gara di mercoledì che è una finale, ma anche per il campionato. Era importante vincere in casa davanti a questa tifoseria meravigliosa. Il mio gol? Ero solo davanti al portiere, dovevo fare gol”.