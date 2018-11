Atalanta, Djimsiti: "Ero convinto che ci saremmo risollevati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, parla al Corriere di Bergamo toccando vari temi dell'attualità nerazzurra e non solo: "Quest’anno l’annata è partita con il piede sbagliato? Sì, ma ero convinto che ci saremmo risollevati perché abbiamo sempre giocato molto bene e, soprattutto, ci siamo allenati con grande intensità, non abbiamo mai mollato. La grande vittoria contro l'Inter? Io ogni volta che scendo in campo lo faccio con la speranza di dare il massimo. Ho giocato bene contro l’Inter, ma il merito è da condividere con la squadra. Se sono riuscito a contenere Icardi è anche grazie ai compagni che hanno limitato i rifornimenti all’argentino. A gennaio, con il rientro di Varnier, saremo in sette per tre posti dietro? C’è molta concorrenza, ma per me non è un problema. Anzi. È uno stimolo per tutti per migliorare e tenere alta la concentrazione e dare sempre il massimo".