Atalanta, Djimsiti: "Fondamentale vincere. Il Liverpool? Abbiamo qualche problema fisico"

Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, ha parato così ai microfoni del sito ufficiale del club al termine del match vinto contro il Crotone: “Avevamo tanto da perdere, sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile. Tutte le squadre che vengono qui hanno difficoltà. Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, forse un po’ meno nel secondo, abbiamo avuto le opportunità per chiudere la partita e non ci siamo arrivati. La cosa più importante era vincere in vista delle prossime gare, adesso ci avviciniamo con più fiducia al match contro il Liverpool. Abbiamo un po’ di problemi fisici, ci serviranno un po’ di giorni per recuperare, ma giochiamo in casa e sarà importante fare risultato”.