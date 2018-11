Atalanta, Djimsiti: "Importante risalire la classifica, avanti così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell'Atalanta Berat Djimsiti, a segno nel 4-1 di contro l'Inter, ha parlato così in zona mista: "Provo a dare il massimo e a fare quello che chiede l’allenatore ed è stato così anche sul gol. Obiettivi? La cosa più importante era risalire in classifica, poi gli obiettivi si vedranno più avanti. Ora pensiamo a fare altri punti perché danno sicurezza. Siamo la squadra che fa più gol coi difensori? Noi pensiamo a difendere, poi su punizioni e corner proviamo a fare male. Siamo contenti di dare il nostro contributo. La sosta? Tanti sono in Nazionale e chi rimarrà lavorerà al massimo". Lo riporta fcinternews.