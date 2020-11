Atalanta, Djimsiti: "Inevitabile perdere coi Reds se fai certi errori. Ora l'Inter, guardiamo avanti"

Il difensore dell’Atalanta Berat Djimsiti ha parlato al sito della Dea dopo il pesante ko contro il Liverpool ed in vista della sfida del fine settimana contro l’Inter: “Liverpool troppo forte, ma noi non gli abbiamo reso la vita difficile. Non abbiamo giocato bene sotto tutti gli aspetti, con tanti errori individuali. Così perdi contro squadre del genere. Eravamo pronti e carichi, poi siamo andati sotto e forse abbiamo perso un po’ di equilibrio. La prossima contro l’Inter? Guardiamo avanti per forza, non sarà difficile farlo. Guarderemo gli errori fatti, che aiutano sempre, poi cercheremo di dimenticare il ko e di guardare alla prossima che sarà una gara importante”.