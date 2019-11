Atalanta, Djimsiti: "Mancato pizzico di fortuna. Crediamo negli ottavi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, ha commentato dal canale ufficiale del club nerazzurro l'1-1 contro il Manchester City in Champions League: "Abbiamo fatto una partita straordinaria, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo siamo andati in difficoltà ma nella ripresa abbiamo tirato fuori il coraggio. Ci è mancato un pizzico di fortuna. Abbiamo meritato la qualificazione in Champions League: non siamo partiti bene ma vogliamo fare punti e vincere le ultime due gare del girone"