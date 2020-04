Atalanta, Djimsiti: "Ripresa senza tifosi? Sembreranno partite amichevoli"

vedi letture

Sulle colonne di Tuttosport, il difensore dell'Atalanta Berat Djimsiti parla della possibilità di riprendere il campionato e delle conseguenze che la pausa avrà sulle squadre di Serie A: "È una grande incognita. Non ci si può allenare come si fa di solito con la squadra e facendo tutto quello che prepariamo ogni settimana con la palla. Si cerca la motivazione migliore per correre e restare in forma. Ripartenza? Se si gioca senza tifosi è sicuramente diverso, sembra una partita amichevole: quello che conta ancora di più è che entri in campo con la testa e le motivazioni giuste".