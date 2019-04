© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale del club dopo il pareggio per 0-0 contro l'Inter: "Per i novanta minuti giocati da entrambi è un pareggio giustissimo. E' stata una partita molto difficile. Loro hanno iniziato bene, poi siamo migliorati e nella ripresa ci siamo alternati. Alla fine il punto va bene a tutti e due. Pareggio? E' una cosa nuova perché non siamo abituati. Però ci sta in un campo così difficile di pareggiare senza segnare. E' un punto che può essere importante. Vedremo alla fine. Noi possiamo essere soddisfatti e possiamo pensare alla prossima gara difficile contro l'Empoli".