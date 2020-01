Dopo Czyborra, Bellanova. Non solo il nuovo Gosens, infatti, per l'Atalanta: è in arrivo a Bergamo anche un terzino destro. Si tratta di Raoul Bellanova, classe 2000, milanese, già trattato dai nerazzurri nel 2017, quando col Milan si apparecchiava l’affare Conti: il suo arrivo è a un passo.

Le cifre dell'affare - Bellanova è oggi del Bordeaux, club in cui milita dalla scorsa estate: in questo campionato ha finora trovato poco spazio. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la chiusura dell’operazione: probabile - sottolinea La Gazzetta dello Sport - un prestito di diciotto mesi con diritto di riscatto a 4,5 milioni. Bellanova è un esterno destro di gamba, utilizzabile sia in terza linea che qualche metro più avanti.