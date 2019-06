© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo dopo l'infortunio dell'attaccante colombiano, Luis Muriel, subito questa notte nella sfida contro l'Argentina, l'Atalanta non sarebbe più così convinta di versare i 15 milioni di euro nelle casse del Siviglia per assicurarsi le prestazione dell'ormai ex giocatore della Fiorentina.