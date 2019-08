Atalanta, dopo le proteste è boom di abbonamenti: 2.000 dopo tre ore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’argomento abbonamenti in casa Atalanta è delicato, soprattutto dopo le proteste da parte dei tifosi nerazzurri per il caro prezzi e la mancanza di agevolazioni. Le polemiche hanno portato il presidente Percassi a tornare sui suoi passi, introducendo nuovi sconti per i tifosi. Ben 2.000 abbonamenti sono stati assegnati nel giro di poche ore, la prima fase di prelazione si chiuderà il 17 agosto. Viste le richieste ci sarà poco spazio all’interno del nuovo Gewiss Stadium.