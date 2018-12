Atalanta, dove vuoi arrivare? Con il suo Genoa Gasperini fa 350 in A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un volo incredibile, quasi inatteso. Diciotto punti conquistati nelle ultime otto partite disputate, frutto di sei vittorie e due sconfitte che gridano vendetta, contro Empoli e Napoli. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è in orbita e adesso può davvero sognare in grande. La classifica sorride agli orobici che, dopo la vittoria conquistata lunedì scorso contro la Lazio, si sono portati al sesto posto, a una sola lunghezza di distanza proprio dai ragazzi di Simone Inzaghi e a due dal Milan, che occupa la quarta posizione.

Davanti continuano a balbettare e rallentare, così sognare non è vietato. E sembrava impossibile fino al 21 ottobre, quando il successo per 5-1 sul campo del Chievo mise fine a una caduta inarrestabile, figlia dell'eliminazione dai preliminare di Europa League per mano del Copenaghen. L'Atalanta, fino ad allora, aveva vinto solo una volta, alla prima giornata contro il Frosinone. Poi, quegli automatismi perfetti ammirati in passato si erano inceppati, anche a causa dell'assenza di elementi importanti. Adesso è tutta un'altra storia: non si sa fin dove i nerazzurri possano arrivare, ma l'impressione è che ci sia spazio per un nuovo, straordinario miracolo. A Gasperini non resta che continuare su questa strada e sperare che il suo Genoa non giochi un brutto scherzetto, proprio nel giorno in cui festeggia il traguardo delle 350 partite in Serie A.