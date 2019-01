Atalanta, due giovani nel mirino: si tratta di Vavro e Bashiru

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta Sky Sport, l'Atalanta avrebbe messo nel mirino due giovani talenti: il primo è il difensore slovacco del Copenaghen Denis Vavro, cresciuto nella stessa squadra di Milan Skriniar. Il secondo, invece, è Tom Dele-Bashiru, centrocampista inglese classe 1999 in forza alle giovanili del Manchester City e già aggregato da Pep Guardiola in prima squadra.