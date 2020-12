Atalanta, due punti buttati via. Si chiude il 2020, ma c’è il caso Gomez da risolvere

Il 2020 si chiude con un po’ di amaro in bocca per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La doppietta di Muriel e la solita classe di Ilicic sembravano aver indirizzato il match, ma Paz e Tomiyasu hanno spento gli entusiasmi in casa orobica. Due punti buttati via che pesano parecchio anche con la gara da recuperare. Di sicuro il tecnico di Grugliasco ha avuto diverse risposte da giocatori come Miranchuk e Muriel: il colombiano, quando viene chiamato in causa non sbaglia mai. O quasi. Il russo, invece, deve ancora entrare nei meccanismi. Si chiude un anno incredibile sotto tutti i punti di vista, ora è il momento delle somme: c’è il caso Gomez da risolvere.

PARI AGRODOLCE - Difficile analizzare in maniera lucida un risultato acquisito nel giro di due minuti e gettato al vento nella ripresa, con un finale segnato da alcuni errori individuali. Diverse macchie nella partita degli orobici, sicuramente si poteva fare meglio per poter chiudere l’anno solare con un successo. Le notizie positive non vanno però messe da parte, alla fine Ilicic sembra essere tornato davvero. "Per oggi basta così", ha confermato lo sloveno accomodandosi in panchina. Può andar bene anche per tutto quello che ha passato il numero 72 in questo 2020.

FINALE IN CRESCENDO - Qualche passo falso c’è stato, ma i nerazzurri del Gasp interpretano il calcio così da anni. Il dicembre orobico - al netto del caso Gomez - è finito in crescendo: tre pareggi e tre vittorie, con la qualificazione agli ottavi di Champions League. In serie A sono arrivati 8 punti in 4 gare, il quarto posto è a 4 punti (e con una gara ancora da giocare). Pari amaro, ma la situazione migliora se vista da un'altra prospettiva.

CASO GOMEZ - Fuori dal campo ci sono diverse situazioni da sistemare dopo gli screzi post-Midtjylland. Gomez è ai margini del progetto e la società si è schierata in maniera netta dalla parte dell'allenatore. L’atteggiamento del Papu non è piaciuto alla dirigenza, ormai il rapporto è ridotto ai minimi termini: la partenza è praticamente cosa certa. Sarà un gennaio bollente, sia per il mercato sia per gli impegni in calendario: il 2020 dell’Atalanta va in archivio senza lasciare fuori momenti negativi e non di un periodo complicato per tutti. Molto probabilmente senza il numero 10 e con tanti dubbi, ma ci sarà qualche giorno di riposo prima di tirare le somme.