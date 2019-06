Atalanta, Duvan bomber anche in Copa America: ora vale 70mln

Quanto vale Duvan Zapata? Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato di richiesta di 50-60 milioni di euro qualche settimana fa. Adesso, però, alla luce del rendimento del bomber colombiano in Copa America la valutazione sembra essere aumentata. La Gazzetta dello Sport scrive infatti che la proprietà della Dea potrebbe addirittura chiedere 70 milioni di euro, mentre per Duvan - non appena sarà esercitato il riscatto dalla Sampdoria - è pronto un contratto fino al 2023. L'ingaggio attuale è pari a 1,5 milioni di euro.