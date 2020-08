Atalanta e Bologna su Supryaga. Lucescu lo mette in lista, ma la Dinamo ha già il sostituto

Continuano a suonare forte le sirene dall’Italia – Bologna e Atalanta su tutte – per il talentuoso attaccante Vladyslav Supryaga della Dinamo Kiev. Tanto che il club ucraino ha deciso di non farsi trovare impreparato in caso di cessione riportando in Ucraina l’esperto Artem Kravets, classe ‘89, dal Kaysersport. Il tecnico della Dinamo Mircea Lucescu spera comunque di poter contare su Supryaga in questa stagione tanto da averlo inserito nella lista dei giocatori a sua disposizione in vista dell’avvio del campionato.