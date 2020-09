Atalanta, è il giorno di Ilicic: lo sloveno a Zingonia, ma il ritorno in campo non è dietro l'angolo

In casa Atalanta è il giorno di Josip Ilicic. Dopo oltre due mesi di assenza, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, il fantasista sloveno oggi torna finalmente a casa, nella sua Zingonia. Un principio di normalità, con l'ex Fiorentina che si confronterà quotidianamente con lo staff medico e gli specialisti che lo hanno seguito in queste settimane per riprendere gradualmente confidenza col mondo del calcio. Senza alcuna fretta e senza scadenze, perché il ritorno in campo di Josip non si può ancora considerare dietro l'angolo. Ecco perché la Dea resta vigile sul mercato anche in quella posizione.