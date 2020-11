Atalanta e il sorriso a metà dopo Crotone: Gasperini sfida il Liverpool con l’infermeria piena

La partita più importante, probabilmente nel momento peggiore. L’Atalanta torna al successo in campionato e domani ci sarà un match incredibile contro il Liverpool: Gasperini però dovrà fare la conta per poter schierare in campo la formazione che sfiderà i reds di Jurgen Klopp. Caldara, Piccini, De Roon, Hateboer, Gosens, Toloi e Romero: lo stesso tecnico nerazzurro spera di poter recuperare qualche elemento per poter contrastare lo spauracchio del girone e cercare di strappare un punto, che nel computo totale potrebbe essere decisivo per la qualificazione.

EMERGENZA DIFESA - Il reparto più colpito è proprio quello difensivo: con Toloi in dubbio e Romero a rischio, gli unici due arruolabili saranno Djimsiti e Palomino. Non è escluso dunque un passaggio al 4-2-3-1, modulo utilizzato in alcune occasioni dal tecnico di Grugliasco. Con Gosens e Hateboer in dubbio, anche le scelte sugli esterni sono limitate: nelle prossime ore servirà un pizzico di fortuna per recuperare qualche elemento in vista di una sfida importantissima.

INFERMERIA PIENA - A centrocampo De Roon probabilmente non riuscirà a stringere i denti, dunque Pasalic e Freuler potrebbero partire dal primo minuto, con l'opzione Malinovskyi sulla trequarti. In avanti le opzioni non mancano, il tridente Gomez-Ilicic-Zapata sembra essere l'unica certezza alla vigilia di una partita complicata, non solo per il blasone dell'avversario. Tra i dovuti scongiuri e le speranze di rivedere qualcuno in campo, l'Atalanta sfida il Liverpool per dare una spallata decisiva al girone: servirà una prova di forza per non affondare, poi si penserà all'Inter. Con la speranza di riavere tutti, o quasi, a disposizione.