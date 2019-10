Atalanta e Malinovskyi, il gol non basta: "Giocato bene per 30 minuti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante dell'Atalanta, Ruslan Malinovskyi, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club nerazzurro commentando il pesante ko subito in Champions League (5-1) per mano del Manchester City: "Abbiamo giocato molto bene nei primi trenta minuti, ma poi abbiamo preso due gol. Poi nel secondo tempo hanno mostrato qualità, noi abbiamo cercato di spingere un po', ma il livello delle loro individualità è molto alto e abbiamo preso quei gol, questo è il calcio".

Un giudizio sul Manchester City? Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, ma penso che nei primi 30 minuti abbiamo comunque giocato benissimo".

Che effetti può avere un ko come questo? "Adesso arriva un periodo intenso di partite, dopo la sosta per le nazionali e varie competizioni, e sarà importante fare bene come abbiamo fatto nelle ultime partite. In Champions League non è andata come sperato, ma ci troviamo in questa situazione e dobbiamo analizzare questa partita, prendere le cose positive e vedere su cosa lavorare nei prossimi giorni, per prepararci per la prossima partita, che sarà in casa".